Ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковщины стабильна, - ОГА
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области стабильна, и необычных активных действий со стороны РФ в этом районе нет
Об этом Синегубов написал в Facebook.
"Наши пограничники круглосуточно контролируют территорию, работает эффективная система дистанционного видеонаблюдения. Проверил лично, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области абсолютно стабильна. Нестандартных активных действий со стороны сопредельного государства нет", - говорится в сообщении.
По словам Синегубова, во всех пограничных районах области провели работы по инженерно-техническому устройству. Также в ОГА работают над усилением мобильности пограничной службы региона.
"Уже на следующую сессию областного совета инициирую изменения в Программу обеспечения публичной безопасности, в планах - направить 1 млн грн на нужды 4 пограничного отряда пограничной службы", - написал глава облгосадминистрации.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае российской эскалации Харьков может быть оккупирован .
- В ответ харьковский мэр Игорь Терехов попросил жителей Харькова сохранять спокойствие на фоне сведений о возможной оккупации города Россией и заявил, что " город останется спокойным, пусть россияне не открывают рот".
- Впоследствии пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что слова Зеленского были лишь примером и гипотетическим сценарием.
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