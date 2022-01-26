Ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковщины стабильна, - ОГА

Об этом Синегубов написал в Facebook.



"Наши пограничники круглосуточно контролируют территорию, работает эффективная система дистанционного видеонаблюдения. Проверил лично, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области абсолютно стабильна. Нестандартных активных действий со стороны сопредельного государства нет", - говорится в сообщении.



По словам Синегубова, во всех пограничных районах области провели работы по инженерно-техническому устройству. Также в ОГА работают над усилением мобильности пограничной службы региона.



"Уже на следующую сессию областного совета инициирую изменения в Программу обеспечения публичной безопасности, в планах - направить 1 млн грн на нужды 4 пограничного отряда пограничной службы", - написал глава облгосадминистрации.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае российской эскалации Харьков может быть оккупирован .

В ответ харьковский мэр Игорь Терехов попросил жителей Харькова сохранять спокойствие на фоне сведений о возможной оккупации города Россией и заявил, что " город останется спокойным, пусть россияне не открывают рот".

Впоследствии пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что слова Зеленского были лишь примером и гипотетическим сценарием.