Экономическая ситуация

Несмотря на определенную адаптацию экономики к функционированию в условиях войны, ситуация на рынке труда остается напряженной . По состоянию на 1 сентября 2022 года количество вакансий, заявленных работодателями в Государственную службу занятости, составило 31 тыс. единиц, что на 62% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года (80 тыс. единиц). По данным ГСЗ по видам экономической деятельности, большинство вакансий предлагается в сфере образования (22%), на предприятиях перерабатывающей промышленности (19%), в оптовой и розничной торговле (14%), в сфере здравоохранения и оказании социальной помощи (8 %), государственном управлении и обороне (7%), на транспорте и почте (7%), в сельском хозяйстве (5%). При этом наибольший спрос работодателей наблюдался на квалифицированных профессионалов и рабочих кадров, в том числе на профессионалов приходилось 24% всех представленных вакансий; квалифицированных рабочих с инструментом – 19%, рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – 13%.

Поддержку трудоустройству должна обеспечить реализация правительственной инициативы привлечения безработных в Армию восстановления страны через их участие в общественно полезных работах. Безработные могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований и сил гражданской защиты, так и обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения.

Смягчению давления на рынке труда способствует также правительственная программа по релокации предприятий в более безопасные регионы. По информации Минэкономики, по программе релокации в более безопасные регионы перемещено 761 предприятие, 80% из них уже возобновили работу на новом месте. Среди релокированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (40,24% от общего количества релокированных предприятий); перерабатывающей промышленности (31,71%); информации и телекоммуникаций (6,34%); профессиональной, научной и технической деятельности (5,85%); строительства (4,15%). Больше всего предприятий релокировалось во Львовскую (30% релокированных предприятий), Закарпатскую (17%), Черновицкую (11%), Ивано-Франковскую (8%), Хмельницкую (7%) и Тернопольскую (7%) области. По состоянию на 24.10.2022 зарегистрировано 1863 заявок предприятий на перемещение, 623 из этих предприятий отказались от релокации в связи с деоккупацией территорий, на которых они расположены.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 25.10.2022, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 1 млрд гривен почти исключительно путем размещения 1,5-летних ОВГЗ по ставке 18,5%, а также 14,4 млн долларов США. В целом, учитывая мизерные объемы гривневых заимствований в начале октября, за месяц Министерством финансов было привлечено в национальной валюте 6,9 млрд гривен (со средневзвешенной ставкой 15,9% годовых), что составляет лишь около трети от общего объема плановых выплат по гривневым ОВГЗ в октябре.

По данным Национального банка, в течение 1-23 октября сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным и составило 14,3 млрд грн . В целом с начала полномасштабной войны правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 106 млрд грн, 1,4 млрд дол. США и 468,4 млн евро, в то время как на погашение по внутренним долговым ценным бумагам было направлено 164,2 млрд грн, 2,1 млрд дол. США и 168,0 млн. евро.

Повышение предельной ставки заимствований по отдельным выпускам гривневых ОВГЗ способствовало увеличению вложений в государственные ценные бумаги со стороны банков – за течение недели на 7,5 млрд гривен, тогда как другие категории инвесторов преимущественно сокращали свои вложения в ОВГЗ, в частности, юридические лица – на 2, 2 млрд гривен за текущую неделю, физические лица – на 1,6 млрд гривен, нерезиденты – на 1,0 млрд гривен.

Достаточность финансовых ресурсов, в том числе на внутреннем рынке, критически важна для обеспечения возможности правительства финансировать военные и социальные нужды. По данным Министерства финансов, за период с января по сентябрь 2022 на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 304,9 млрд грн, в том числе в сентябре 34,1 млрд гривен. Эти средства были направлены на выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми – 46,8 млрд грн, из них в сентябре – 5,5 млрд грн; для предоставления помощи на проживание внутри перемещенным лицам – 35,8 млрд грн, из них в сентябре – 5,7 млрд грн; на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг – 25,4 млрд грн, из них в сентябре – 1,5 млрд грн; Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям – 166 млрд грн, из них в сентябре – 21,4 млрд грн; на Поддержку - 30,9 млрд грн, что обеспечило получение помощи в полном объеме всем получателям, которые подали заявку на получение такой помощи.

Валютный рынок

Увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне постоянного спроса на нее обусловило сокращение на прошлой неделе объемов чистой покупки иностранной валюты на МВРУ клиентами банков . Это позволило несколько уменьшить объем чистых продаж Национальным банком иностранной валюты на межбанковском рынке, который, впрочем, продолжает превышать 0,5 млрд долларов США в неделю. Потребность в значительных валютных интервенциях регулятора оказывает давление на международные резервы Украины, которые по результатам сентября сократились на 5,9% до 23,9 млрд. долларов США, что соответствует финансированию 3,7 месяца будущего импорта.

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) за неделю увеличился до более 380 млрд гривен (в том числе почти 290 млрд гривен – в депозитных сертификатах НБУ). Основным фактором увеличения банковской ликвидности продолжали выступать расходы с Единого казначейского счета правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты у банков уменьшала объем свободной ликвидности в банковской системе.

Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 6,5 млрд гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

Направлению ресурсов банков на кредитование способствует реализация государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 323 льготных кредита на общую сумму почти 1,6 млрд грн, в том числе около половины (по количеству) и треть (по объему) – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе составило более 14 тысяч на общую сумму около 57 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, глава наблюдательного Совета НБУ.

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