Ситуация на пограничных: ночью враг обстрелял две общины Сумщины
В ночь на 31 марта российская армия обстреляла две общины Сумщины, которые расположены на приграничных с Россией
Об этом сообщили в Сумской ОВО.
Во вражеские удары попали Зноб-Новгородская и Белопольская общины.
По Зноб-Новгородской общине россияне избивали из ствольной артиллерии. Зафиксировано 15 прилетов. Белопольское общество обстреливали из минометов. Зафиксировано пять прилетов.
Пострадавших нет.
- Ночью на 31 марта войска РФ атаковали территорию Украины с помощью ракет ЗРК С-300 и дронов "Шахед". 9 БПЛА сбили украинские воины.
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