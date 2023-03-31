Об этом сообщили в Сумской ОВО.

Во вражеские удары попали Зноб-Новгородская и Белопольская общины.

По Зноб-Новгородской общине россияне избивали из ствольной артиллерии. Зафиксировано 15 прилетов. Белопольское общество обстреливали из минометов. Зафиксировано пять прилетов.

Пострадавших нет.