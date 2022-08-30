Ситуация на направлении Пески – Авдеевка нуждается в очень серьезном вмешательстве артиллерии, - боец батальона "Свобода" Лысенко
ВСУ нужно обратить внимание на направление Пески – Авдеевка – Водяное, чтобы не было проблем с Бахмутом, Краматорском и Славянском
Об этом в эфире Еспресо рассказал боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко.
"Ребята говорят, что в Песках буквально последние улицы остались за нами. Враг выходит на недостроенную окружную дорогу Донецка. Ситуация там сверхтяжелая, мы должны удержать эту дорогу, которая выходит на Авдеевку и другие города и дает возможность выйти на Бахмут", - сказал он.
Лысенко отметил, что в Зайцево враг успехов не имеет.
"Мы отражаем маленькие атаки врага – это стрелковые дуэли. Конечно, мы выдерживаем артиллерийские атаки, которые происходят постоянно и никогда не заканчиваются. Не хватает артиллерии. Ситуация сверхтяжелая, ребята держатся из последних сил. Ситуация требует очень серьезного вмешательства артиллерии. Нам нужно обратить внимание на направление Пески - Авдеевка - Водяное, чтобы у нас не было проблем с Бахмутом, Краматорском и Славянском. Выход на окружную дорогу и Авдеевку позволит врагу дойти до вышеуказанных городов", - подытожил военный.
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