Об этом в эфире Еспресо рассказал боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко.

"Ребята говорят, что в Песках буквально последние улицы остались за нами. Враг выходит на недостроенную окружную дорогу Донецка. Ситуация там сверхтяжелая, мы должны удержать эту дорогу, которая выходит на Авдеевку и другие города и дает возможность выйти на Бахмут", - сказал он.

Лысенко отметил, что в Зайцево враг успехов не имеет.

"Мы отражаем маленькие атаки врага – это стрелковые дуэли. Конечно, мы выдерживаем артиллерийские атаки, которые происходят постоянно и никогда не заканчиваются. Не хватает артиллерии. Ситуация сверхтяжелая, ребята держатся из последних сил. Ситуация требует очень серьезного вмешательства артиллерии. Нам нужно обратить внимание на направление Пески - Авдеевка - Водяное, чтобы у нас не было проблем с Бахмутом, Краматорском и Славянском. Выход на окружную дорогу и Авдеевку позволит врагу дойти до вышеуказанных городов", - подытожил военный.