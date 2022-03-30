Ситуация на Луганщине усложняется, враг готовится к наступлению и проводит массированные обстрелы наших территорий, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ситуация на востоке Украины усложняется из-за постоянных обстрелов врага
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV
“У нас ситуация становится более сложной. Поскольку, как и прогнозировали, врагу дали отпор почти на всех направлениях. Теперь россияне постараются наступать и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. В настоящее время происходит накопление техники и личного состава россиян. Пока они готовят наступление, параллельно, происходит более массированный обстрел наших территорий”, – рассказал Гайдай
Гайдай добавил, что враг обстреливает города тяжелой артиллерией и производит авианалеты.
“К сожалению, из-за постоянных обстрелов у нас есть погибшие и раненые среди гражданского населения. К примеру, сейчас к нам едут люди, в дом которых попал снаряд. Все ранены. Родители немного в лучшем состоянии, но дети в худшем”, - добавил Гайдай
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