Ситуация на Кинбурнской косе выглядит неоднозначно, там идут бои, - Ким
Кинбурнскую косу следует освобождать с большой долей территории Херсонской области, расположенной на левом берегу Днепра. Сейчас там ведутся бои
Об этом в эфире телемарафона 27 января сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Там ведутся боевые действия, перестрелки, артиллерия. Нет с Кинбурнской косой сообщения по суше. Это усложняет ситуацию, в частности Кинбурнская коса должна освобождаться с очень большой долей территории Херсонской области, расположенной на левом берегу. Я думаю, что так оно и будет", – сказал он.
По его словам, на временно оккупированных территориях есть гражданские, а оккупанты прячутся в домах, поэтому это усложняет работу военным.
- 8 января спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ни одна из сторон не имеет полного контроля над Кинбурнской косой, враг обстреливает оттуда противоположный берег, операции по освобождению также мешает погода.
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