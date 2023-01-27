Об этом в эфире телемарафона 27 января сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Там ведутся боевые действия, перестрелки, артиллерия. Нет с Кинбурнской косой сообщения по суше. Это усложняет ситуацию, в частности Кинбурнская коса должна освобождаться с очень большой долей территории Херсонской области, расположенной на левом берегу. Я думаю, что так оно и будет", – сказал он.

По его словам, на временно оккупированных территориях есть гражданские, а оккупанты прячутся в домах, поэтому это усложняет работу военным.

8 января спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ни одна из сторон не имеет полного контроля над Кинбурнской косой, враг обстреливает оттуда противоположный берег, операции по освобождению также мешает погода.

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