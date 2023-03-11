Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

10 марта российская армия в дальнейшем обстреливала пограничные города и села Харьковщины. От атак пострадали Харьковский, Купянский и Чугуевский районы, под огнем оказались не менее 20 населенных пунктов.

"В результате обстрелов с. Ольховатка Купянского района поврежден центр социально-психологической реабилитации детей и школу. Разрушены около 10 частных жилых домов. Ранение получил 54-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. частных жилых домов произошли пожары", - отметил глава ОВА.

Также Олег Синегубов утвердил, что сейчас у всех абонентов Харькова есть свет, продолжаются работы по возобновлению движения электротранспорта города.

"В области без электроэнергии остаются 15 тыс. абонентов в Волчанске, Старом Салтове и Слатино. Но в ближайшее время энергетики там также возобновят электроснабжение", - добавил он.