Ситуация на Харьковщине: РФ в дальнейшем обстреливает пограничные границы, а в Харькове свет появился у всех абонентов города
За сутки 10 марта российская армия обстреляла по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковщины, а в областном центре заживили всех абонентов после атаки на энергосистему
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
10 марта российская армия в дальнейшем обстреливала пограничные города и села Харьковщины. От атак пострадали Харьковский, Купянский и Чугуевский районы, под огнем оказались не менее 20 населенных пунктов.
"В результате обстрелов с. Ольховатка Купянского района поврежден центр социально-психологической реабилитации детей и школу. Разрушены около 10 частных жилых домов. Ранение получил 54-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. частных жилых домов произошли пожары", - отметил глава ОВА.
Также Олег Синегубов утвердил, что сейчас у всех абонентов Харькова есть свет, продолжаются работы по возобновлению движения электротранспорта города.
"В области без электроэнергии остаются 15 тыс. абонентов в Волчанске, Старом Салтове и Слатино. Но в ближайшее время энергетики там также возобновят электроснабжение", - добавил он.
- Напомним, в ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В результате атаки пострадали объекты критической инфраструктуры в разных областях, есть погибшие и раненые мирные жители.
- По состоянию на 10 марта в Харьковской области продолжались ремонтные работы из-за повреждений инфраструктуры во время массированной ракетной атаки, тогда без света оставались по меньшей мере 520 тысяч потребителей.
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