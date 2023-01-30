Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

"По границе с Беларусью ситуация остается полностью контролируемой. Конечно, это направление продолжает быть также и напряженным, потому что на территории Беларуси постоянно проводятся совместные учения российских и белорусских подразделений, а сейчас еще продолжаются обучение авиационной компоненты. Однако рядом границы мы не отмечаем перемещение техники или личного состава подразделений РФ и РБ, они преимущественно расположены на белорусских военных полигонах. На территории Беларуси в среднем может находиться около 9 тысяч российских военных", - прокомментировал представитель Государственной пограничной службы Украины.

Андрей Демченко отметил, что Беларусь продолжает поддерживать Россию, предоставляя свою инфраструктуру, воздушное пространство, полигоны, то есть используется в качестве учебной базы для подразделений РФ, которые после учений перебрасываются в Россию, чтобы затем заходить вероятно на Восток.

"По границе с Россией, к сожалению, ежедневно идут обстрелы нашей пограничной границы в Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Снаряды неоднократно попадают в дома мирных жителей и разрушают инфраструктуру наших населенных пунктов", - рассказал Демченко.

20 января " Белорусский Гаюн" сообщил, что совместные учения вооруженных сил Беларуси и России продлили по меньшей мере до 30 января.

Британская разведка пояснила , будут ли боевую эффективность подразделения РФ, обучаемые в Беларуси и опрокидываемые на фронт

Министерство обороны Беларуси анонсировало проведение летных тактических учений и штабных тренировок с Россией в конце 2023 года.

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