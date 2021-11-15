Ситуация на границе Польши с Беларусью: мигранты переместились из временного лагеря к КПП "Кузница", раздаются выстрелы
На 15 ноября на белорусско-польской границе находится около 3,5 тыс. мигрантов. Минобороны Польши сообщает, что со стороны Беларуси раздаются выстрелы
Об этом сообщает Министерство обороны Польши.
В понедельник, 15 ноября, Польша сообщила, что стихийный лагерь, который мигранты разбили накануне, опустел. Мигранты в сопровождении белорусских силовиков переместились на пограничный переход "Брузги-Кузница".
- Напомним, в субботу 13 ноября на границе с Беларусью погиб от пули польский военный.
- В воскресенье 14 ноября сообщалось, что на границе готовится новая массовая попытка прорыва металлических ограждений.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.19
Покупка 26.19Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 29.88Продажа 30.31
- Актуальное
- Важное