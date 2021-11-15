Ситуация на границе Польши с Беларусью: мигранты переместились из временного лагеря к КПП "Кузница", раздаются выстрелы

Об этом сообщает Министерство обороны Польши.



В понедельник, 15 ноября, Польша сообщила, что стихийный лагерь, который мигранты разбили накануне, опустел. Мигранты в сопровождении белорусских силовиков переместились на пограничный переход "Брузги-Кузница".

Напомним, в субботу 13 ноября на границе с Беларусью погиб от пули польский военный.

В воскресенье 14 ноября сообщалось, что на границе готовится новая массовая попытка прорыва металлических ограждений.

Также опубликовано видео, как колонна мигрантов покидает лагерь вместе с белорусскими военными.Минобороны Польши также сообщает, что с белорусской стороны слышны выстрелы, а мигранты уже снесли часть ограды. Представители Польши готовятся к новым попыткам прорыва границы. Число беженцев они оценивают в 3,5 тыс. человек.