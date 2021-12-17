Ситуация на границах Украины, деолигархизация и Крымская платформа: Зеленский провел встречу с послами G7 и ЕС
В пятницу, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами "Группы семи" (G7) и Европейским Союзом в Украине.
Об этом идет речь на сайте ОПУ.
Во время разговора с главами иностранных дипломатических миссий Зеленский подвел внешнеполитические итоги года для Украины и очертил задачи на будущее.
"Мы запустили Крымскую платформу. Провели результативный саммит Украина – ЕС. Украина продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО, наполнять новыми, конкретными проектами и содержаниями сотрудничество с ключевыми партнерами. Мы будем укреплять оборонные способности, будем внедрять изменения в нашей стране, модернизировать экономику", – сказал президент.
Зеленский также рассказал послам G7 о ходе реформ, в частности судебной, и запуске процесса деолигархизации.
Участники также обсудили ситуацию безопасности на границах Украины и процесса мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации на границе с РФ.
Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь государству. Он пригласил лидеров стран G7 и Европейского Союза посетить Украину.
"Жду всех лидеров ваших стран в следующем году в Украине", - сказал Зеленский.
- Напомним, 12 декабря Большая семерка официально предупредила Россию о высокой цене нападения на Украину.
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