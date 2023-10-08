Ситуация на фронте вблизи Великой Новоселки в Донецкой области стабилизировалась в пользу ВСУ, - британская разведка

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что интенсивность боевых действий на указанном участке была значительно меньше, чем в июне-июле 2023 года.



"За лето Украина почти наверняка освободила по меньшей мере 125 квадратных километров территории на этой оси", - подчеркнули в разведке Британии.

Кроме того, операции Сил обороны Украины на этом направлении сковали элементы 36-й и 5-й общевойсковых армий восточного военного округа России, а также десантные войска, не позволив им усилить другие районы.



В британской разведке отметили, что на этом участке фронта оккупационные войска находятся в обороне и еще некоторое время не смогут наступать.

"Хотя эта ось стабилизировалась, российские силы, вероятно, остаются в оборонной позиции, чтобы защититься от возможных предстоящих наступательных операций Украины. Маловероятно, что в течение следующих шести недель произойдет значительный отвод российских сил от этого участка", - говорится в отчете минобороны Великобритании.