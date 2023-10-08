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Ситуация на фронте вблизи Великой Новоселки в Донецкой области стабилизировалась в пользу ВСУ, - британская разведка

8 октября, 2023 воскресенье
10:23
Война с Россией

На участке возле Великой Новоселки, к западу от города Угледар Донецкой области, за последние четыре недели стало относительно спокойно. Оккупанты там находятся в обороне

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что интенсивность боевых действий на указанном участке была значительно меньше, чем в июне-июле 2023 года.

"За лето Украина почти наверняка освободила по меньшей мере 125 квадратных километров территории на этой оси", - подчеркнули в разведке Британии.

Кроме того, операции Сил обороны Украины на этом направлении сковали элементы 36-й и 5-й общевойсковых армий восточного военного округа России, а также десантные войска, не позволив им усилить другие районы.

В британской разведке отметили, что на этом участке фронта оккупационные войска находятся в обороне и еще некоторое время не смогут наступать.

"Хотя эта ось стабилизировалась, российские силы, вероятно, остаются в оборонной позиции, чтобы защититься от возможных предстоящих наступательных операций Украины. Маловероятно, что в течение следующих шести недель произойдет значительный отвод российских сил от этого участка", - говорится в отчете минобороны Великобритании.

  • В украинском Генштабе также отчитались , что по состоянию на 8 октября ВСУ имели частичный успех вблизи Андреевки Донецкой области. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.
Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
Великобритания
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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