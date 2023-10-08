Ситуация на фронте вблизи Великой Новоселки в Донецкой области стабилизировалась в пользу ВСУ, - британская разведка
На участке возле Великой Новоселки, к западу от города Угледар Донецкой области, за последние четыре недели стало относительно спокойно. Оккупанты там находятся в обороне
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что интенсивность боевых действий на указанном участке была значительно меньше, чем в июне-июле 2023 года.
"За лето Украина почти наверняка освободила по меньшей мере 125 квадратных километров территории на этой оси", - подчеркнули в разведке Британии.
Кроме того, операции Сил обороны Украины на этом направлении сковали элементы 36-й и 5-й общевойсковых армий восточного военного округа России, а также десантные войска, не позволив им усилить другие районы.
В британской разведке отметили, что на этом участке фронта оккупационные войска находятся в обороне и еще некоторое время не смогут наступать.
"Хотя эта ось стабилизировалась, российские силы, вероятно, остаются в оборонной позиции, чтобы защититься от возможных предстоящих наступательных операций Украины. Маловероятно, что в течение следующих шести недель произойдет значительный отвод российских сил от этого участка", - говорится в отчете минобороны Великобритании.
- В украинском Генштабе также отчитались , что по состоянию на 8 октября ВСУ имели частичный успех вблизи Андреевки Донецкой области. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.
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