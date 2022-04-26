Ситуация на фронте тяжелая. Действия оккупантов на разных направлениях свидетельствуют об очередном наступлении, – военный эксперт

Об этом говорилось в эфире Эспрессо.



"У Харькова мы наблюдаем наши контратаки, которые имеют целью отодвинуть противника от города для того, чтобы уменьшить вероятность артиллерийских ударов по Харькову. Там ситуация достаточно стабильная, наши войска удерживают позиции", – сказал Грабский.



Эксперт отметил, что на Изюмском направлении сконцентрировано большое количество российских войск.



"С этого направления на Юг, в район Барвенково и на юго-восток, в район Славянск противник пытается переместиться, совершает атаки и использует стандартную свою тактику: прощупывает наиболее уязвимые участки нашей обороны, чтобы там нанести удар. Однако широкого наступления противника на этих участках все еще нет. Хотя такие действия свидетельствуют, в наступление врага уже началось", – добавил он.

Разведка Британии сообщает, что идут тяжелые бои к югу от Изюма, РФ пытается продвинуться в Славянск и Краматорск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb