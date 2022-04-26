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Главная война с Россией Ситуация на фронте тяжелая. Действия оккупантов на разных направлениях свидетельствуют об очередном наступлении, – военный эксперт
Эксклюзив

Ситуация на фронте тяжелая. Действия оккупантов на разных направлениях свидетельствуют об очередном наступлении, – военный эксперт

26 апреля, 2022 вторник
09:05
война с Россией

Военный эксперт Сергей Грабский подчеркнул, что, несмотря на очередное наступление врага, ВСУ совершает контрнаступление

Об этом говорилось в эфире Эспрессо.

"У Харькова мы наблюдаем наши контратаки, которые имеют целью отодвинуть противника от города для того, чтобы уменьшить вероятность артиллерийских ударов по Харькову. Там ситуация достаточно стабильная, наши войска удерживают позиции", – сказал Грабский.

Эксперт отметил, что на Изюмском направлении сконцентрировано большое количество российских войск.

"С этого направления на Юг, в район Барвенково и на юго-восток, в район Славянск противник пытается переместиться, совершает атаки и использует стандартную свою тактику: прощупывает наиболее уязвимые участки нашей обороны, чтобы там нанести удар. Однако широкого наступления противника на этих участках все еще нет. Хотя такие действия свидетельствуют, в наступление врага уже началось", – добавил он.

  • Разведка Британии сообщает, что идут тяжелые бои к югу от Изюма, РФ пытается продвинуться в Славянск и Краматорск.

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