Ситуация на фронте свидетельствует, что Украине необходимо передавать тяжелую технику и системы вооружения, - министр обороны Норвегии

Об этом на собственном телеграмм-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Факт передачи гаубиц на сайте правительства Норвегии подтвердил и министр обороны этой страны Бьорн Арильд Грамм.

"Украинские силы зависят от поддержки Запада, чтобы противостоять российским атакам. Ситуация на фронте свидетельствует, что Украине необходимо передавать тяжелую технику и системы вооружения", - отметил Грэм.

Гаубицы M109, переданные Украине, норвежцы заменили новой артиллерией из Южной Кореи. Норвежчие также обучением для ВСУ в Германии, где украинские военные практиковались в пользовании гаубицами.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал , что украинские военные овладели норвежской артиллерией за одну неделю.