Ситуация на фронте свидетельствует, что Украине необходимо передавать тяжелую технику и системы вооружения, - министр обороны Норвегии
Украина и Норвегия официально подтвердили поставки Украине 22-х гаубиц M109 с запчастями и боеприпасами
Об этом на собственном телеграмм-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Факт передачи гаубиц на сайте правительства Норвегии подтвердил и министр обороны этой страны Бьорн Арильд Грамм."Украинские силы зависят от поддержки Запада, чтобы противостоять российским атакам. Ситуация на фронте свидетельствует, что Украине необходимо передавать тяжелую технику и системы вооружения", - отметил Грэм.
Гаубицы M109, переданные Украине, норвежцы заменили новой артиллерией из Южной Кореи. Норвежчие также обучением для ВСУ в Германии, где украинские военные практиковались в пользовании гаубицами.Официальная информация о передаче M109 была обнародована, когда артиллерия уже работает на фронте. Генеральный штаб ВСУ еще 4 июня сообщил , что норвежские гаубицы на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага.
- Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал , что украинские военные овладели норвежской артиллерией за одну неделю.
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