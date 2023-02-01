Ситуация на фронте, санкции против РФ: Зеленский поговорил с премьерами Канады и Бельгии
Во вторник, 31 января, президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министрами Канады и Бельгии Джастином Трюдо и Александром де Кроо.
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.
"Говорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Проинформировал его о ситуации на поле боя – о постоянных штурмах на Донетчине, о ситуации на юге и имеющихся угрозах. Обсудили, чем можно дополнить наше оборонное взаимодействие. Отдельно затронули вопросы санкций и международной изоляции России. В частности, я благодарю Джастина за понимание нашего призыва к международным олимпийским структурам о недопустимости любых уступок государству-террористу", - сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что международный спорт необходимо уберечь от попыток РФ его политизировать.
"Олимпийское движение и международный спорт в целом должны быть защищены от достаточно привычных попыток России политизировать спорт – мы это видели неоднократно в разное время. Сейчас же российская политизация спорта неизбежно будет означать оправдание террора. Это нельзя допускать. И только вместе свободный мир может защитить спорт тех спортивных бюрократов, которые почему готовы закрыть глаза на реальность", - сказал Зеленский.
С главой правительства Бельгии президент Украины обсудил пакет оборонной помощи, сотрудничество в ООН и санкции против РФ.
"Говорил сегодня также с Премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Поблагодарил за мощный оборонный пакет, утвержденный недавно. Обсудили наше сотрудничество на международных площадках, в частности в ООН. Обсудили санкции против России и очередной санкционный пакет. Также говорили и о взаимодействии в защите спорта и олимпийского движения от пропаганды террора", - сказал Зеленский.
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