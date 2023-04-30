Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Разговор президентов Украины и Франции длился более часа. Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку в условиях полномасштабной российской агрессии.

"Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", – сказал Зеленский.

Также президент Украины рассказал о ситуации на фронте, перспективах ее развития в мае-июне и сделал акцент на первоочередных потребностях украинских сил обороны.

"Отдельное внимание было уделено подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, на котором должны быть приняты сильные и конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства и начата процедура приглашения Украины в НАТО", - сообщили в Офисе президента Украины.

Там добавили, что собеседники обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира, скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие шаги в рамках двустороннего диалога.