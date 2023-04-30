"Ситуация на фронте, саммит НАТО, оружие": Зеленский больше часа разговаривал по телефону с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Разговор президентов Украины и Франции длился более часа. Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку в условиях полномасштабной российской агрессии.
"Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", – сказал Зеленский.
Также президент Украины рассказал о ситуации на фронте, перспективах ее развития в мае-июне и сделал акцент на первоочередных потребностях украинских сил обороны.
"Отдельное внимание было уделено подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, на котором должны быть приняты сильные и конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства и начата процедура приглашения Украины в НАТО", - сообщили в Офисе президента Украины.
Там добавили, что собеседники обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира, скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие шаги в рамках двустороннего диалога.
- 18 апреля сообщалось, что Эмманюэль Макрон якобы хочет обратиться в Китай с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной уже этим летом.
- 24 апреля агентство Bloomberg написало, что США недовольны инициативой Эмманюэля Макрона, выступившего за посредничество Китая в переговорах между РФ и Украиной о прекращении войны.
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