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"Ситуация на фронте, саммит НАТО, оружие": Зеленский больше часа разговаривал по телефону с Макроном

30 апреля, 2023 воскресенье
16:32
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Разговор президентов Украины и Франции длился более часа. Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку в условиях полномасштабной российской агрессии.

"Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", – сказал Зеленский.

Также президент Украины рассказал о ситуации на фронте, перспективах ее развития в мае-июне и сделал акцент на первоочередных потребностях украинских сил обороны.

"Отдельное внимание было уделено подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, на котором должны быть приняты сильные и конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства и начата процедура приглашения Украины в НАТО", - сообщили в Офисе президента Украины.

Там добавили, что собеседники обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира, скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие шаги в рамках двустороннего диалога.

Мир
Франция
Владимир Зеленский
саммит НАТО
Эмманюэль Макрон
НАТО
оружие для Украины
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