Ситуация на фронте на Донетчине: жарче всего в Бахмутском районе, в Сиверске Россия обстреляла частный сектор
Россия продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру территориальных громад Донбасса, самым горячим остается Бахмутский район
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграме.
Как отметил председатель ОВА, ожесточенные бои продолжаются в Бахмутском районе.
“В Сиверске под обстрел попал частный сектор – один дом разрушен, много повреждено. Также повреждения получила одна многоэтажка. Достоверно известно о двух погибших в городе за сутки”, - написал Кириленко.
Также в сообщении отмечается, что российские войска обстреляли из артиллерии Угледарскую и Очеретинскую громады. Сообщается о двух раненых гражданских.
Павел Кириленко также отметил, что под опасностью находятся громады по относительному тылу.
“Черкасская громада была обстреляна из "градов" – без пострадавших. В Ильиновской громаде от артобстрела возник пожар на пшеничном поле", - написал он.
- Напомним, во Часовом Яру в Донецкой области под завалами 5-этажки погибли по меньшей мере 15 человек.
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