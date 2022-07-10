Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграме.

Как отметил председатель ОВА, ожесточенные бои продолжаются в Бахмутском районе.

“В Сиверске под обстрел попал частный сектор – один дом разрушен, много повреждено. Также повреждения получила одна многоэтажка. Достоверно известно о двух погибших в городе за сутки”, - написал Кириленко.

Также в сообщении отмечается, что российские войска обстреляли из артиллерии Угледарскую и Очеретинскую громады. Сообщается о двух раненых гражданских.

Павел Кириленко также отметил, что под опасностью находятся громады по относительному тылу.

“Черкасская громада была обстреляна из "градов" – без пострадавших. В Ильиновской громаде от артобстрела возник пожар на пшеничном поле", - написал он.

Напомним, во Часовом Яру в Донецкой области под завалами 5-этажки погибли по меньшей мере 15 человек.

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