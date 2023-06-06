Ситуация на фронте, контрнаступление и подрыв Каховской ГЭС: Зеленский провел Ставку
Президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС
Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале.
"Ставка. Доклады военного командования. Подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность наших сил к дальнейшим действиям. Готовность – максимальная", - говорится в сообщении.
Также рассматривался доклад разведки о ситуации на Каховский ГЭС.
"Главное заключение - подрыв был умышленным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", - добавил Зеленский.
- Также Зеленский заявил , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.
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