Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале.

"Ставка. Доклады военного командования. Подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность наших сил к дальнейшим действиям. Готовность – максимальная", - говорится в сообщении.

Также рассматривался доклад разведки о ситуации на Каховский ГЭС.

"Главное заключение - подрыв был умышленным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", - добавил Зеленский.