Ситуация на фронте и возможные планы врагов: президент провел очередное заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 апреля, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Об этом сообщили в офисе президента.
Во время заседания командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности. Разведка проинформировала о возможных действиях врагов в ближайший период.
Кроме того, члены Ставки рассмотрели обеспечение сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Также проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов.
Еще одним вопросом было комплектование вновь бригад личным составом и техникой.
В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативными направлениями. К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
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