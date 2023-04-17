Ситуация на фронте и возможные планы врагов: президент провел очередное заседание Ставки

Об этом сообщили в офисе президента.

Во время заседания командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности. Разведка проинформировала о возможных действиях врагов в ближайший период.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели обеспечение сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Также проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов.

Еще одним вопросом было комплектование вновь бригад личным составом и техникой.

В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативными направлениями. К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.