Об этом сообщил Алексей Резников в Twitter .

"Был еще один разговор с нашим другом Ллойдом Остином. Обсудили нынешние усилия Украинской армии по отражению вооруженной агрессии России. Также обсудили ближайшую встречу в формате Ramstein-2, где мы оценим потребности ВСУ", - написал Резников.

Более 40 стран вторично соберутся в формате "Рамштайн" 23 мая. Обсудят дальнейшую оборонную поддержку Украины.

20 мая Минобороны США показало, как американцы загружают для Украины бронетранспортеры M113.

В этот же день The Washington Post сообщила, что США передадут Украине системы ПВО Patriot.

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