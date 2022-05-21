Ситуация на фронте и Рамштайн-2. Алексей Резников пообщался с главой Пентагона
Министр обороны Украины и глава оборонного ведомства США провели телефонный разговор
Об этом сообщил Алексей Резников в Twitter .
"Был еще один разговор с нашим другом Ллойдом Остином. Обсудили нынешние усилия Украинской армии по отражению вооруженной агрессии России. Также обсудили ближайшую встречу в формате Ramstein-2, где мы оценим потребности ВСУ", - написал Резников.
- Более 40 стран вторично соберутся в формате "Рамштайн" 23 мая. Обсудят дальнейшую оборонную поддержку Украины.
- 20 мая Минобороны США показало, как американцы загружают для Украины бронетранспортеры M113.
- В этот же день The Washington Post сообщила, что США передадут Украине системы ПВО Patriot.
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