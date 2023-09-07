Ситуация на фронте, Бахмут, западное оружие и украинские реформы: о чем говорил экс-директор ЦРУ в Киеве

Командующий Центральным командованием США в 2008-10 годах, директор ЦРУ в 2011-12 годах генерал Дэвид Петреус является членом Совета Безопасности Киевского форума безопасности, который основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Вместе с топовыми американскими экономистами и действующими и бывшими украинскими чиновниками он принял участие в специальном событии "О главном: фронт и восстановление". Еспресо выступил информационным партнером происшествия.

О ситуации на фронте

"Я не видел ничего подобного со времен Второй мировой войны. Россияне не особо поражают знаниями или действиями на поле боя, но они создали чрезвычайно выдающуюся систему обороны, и ее достаточно трудно преодолеть", - отметил спикер.

В то же время он подчеркнул, что ВСУ демонстрируют поразительные способности адаптации к ведению военных действий в условиях огромных минных полей, траншей, противотанковых рвов и постоянных обстрелов врага: "Украинская реакция на это все очень впечатляющая".

Петреус подчеркнул, что украинские войска удерживают россиян на чрезвычайно большой линии фронта, а также создают условия для продолжения успеха, нанося удары по российским складам, авиабазам, морским базам в Крыму и логистическим линиям. "Вы, возможно, не можете разрушить мост, но вы можете сделать его таким, по которому нельзя ездить", – отметил генерал.

По его словам, используя западные артиллерийские системы, ВСУ могут нанести удары по российским позициям на большем расстоянии. "Растягивание фронта снижает возможности россиян. То есть создаются условия на поле боя, и когда появится возможность, ВСУ смогут нанести удар резервными силами", - добавил он.

Генерал подчеркнул успехи ВСУ в Роботино, а также отметил важность Запорожского и Донецкого направлений. "Это все накапливается. Когда российские силы начнут сыпаться, важно, как украинцы воспользуются этим для того, чтобы совершить разрыв линии коммуникаций и отрезать Крым. В идеале было бы хорошо уничтожить Керченский мост, и когда это будет сделано, российские силы окажутся в ситуации уничтожения ", – убежден Дэвид Петреус.

Экс-директор ЦРУ также высоко отметил работу украинских сил противовоздушной обороны: "В Украине очень впечатляющая противовоздушная оборона, поэтому тяжело россиянам добиться успехов в воздухе, они не могут применять эффективно свои воздушные силы".



"Я думаю, что прогресс ВСУ будет продолжаться, и в конце концов он станет постоянным, и мы увидим это на поле боя", - резюмировал Дэвид Петреус.

Оценил он и "удачи" россиян на поле боя. "Единственное достижение российских войск за зимнее наступление, которое они осуществили, – это уничтожение города Бахмут ценой жизней 25 тысяч солдат", - сказал Дэвид Петреус. Он отметил, что украинские Вооруженные Силы поразили весь мир, когда выиграли битву за Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, отвоевали Херсон.

Об оружии

Дэвид Петреус подчеркнул, что страны-члены НАТО продолжают поддерживать Украину в противостоянии российской военной агрессии. "Хотя иногда хотелось бы, чтобы решения принимались быстрее, в частности, относительно самолетов F-16 или дальнобойных ракет. Однако объемы поддержки абсолютно невероятны", - сказал он.

По его словам, западные страны, в частности США, должны оказывать Украине еще большую поддержку в виде военной техники и вооружения, чтобы ВСУ были как можно лучше подготовлены во время наступления.

Генерал отметил лидерство США в вопросе оказания военной поддержки Украине: "Нужно отдать должное не только Белому дому, но и Конгрессу, и всему американскому народу, поскольку они оказали беспрецедентную поддержку за весь период после Второй мировой войны".

В то же время, по мнению генерала, некоторые решения, в частности о предоставлении Украине определенных видов вооружения, должны приниматься быстрее.

"Я очень хотел бы, чтобы были приняты в пользу Украины некоторые решения, которые могли бы отыграть эффект катализатора. В частности, хотелось бы иметь решение по танкам Абрамс по крайней мере на 6 месяцев раньше. Так же надо быстрее принимать решения по F-16. Мы уже прошли определенный этап, когда были определенные беспокойства, теперь нужно сделать все, что в пределах возможного", – добавил он.

Экс-директор ЦРУ выразил надежду, что поддержка Украины Западом будет расти: "Должны сделать все возможное, чтобы Украина была как можно лучше подготовлена и на следующий период наступления"

О реформах

Украинское государство должно работать не только над победой на поле боя, но и реформировать страну, привлекая инвестиции, считает спикер. Он убежден, что реформы должны стать основной задачей украинского правительства.

"Чрезвычайно важно не просто привязываться к полю боя. Все должны сосредотачиваться на том, чтобы выиграть в будущем, выиграть будущее", - отметил он.

Дэвид Петреус убежден, что украинские власти должны определиться, какое именно направление сделать приоритетным для привлечения инвестиций.

"Реальный успех – это когда глобальные инвестиционные компании придут в Украину", – сказал он.