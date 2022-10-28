Северо-Восток и Луганщина

Фактически здесь ведутся интенсивные бои и артиллерийские обстрелы почти по всей линии фронта от Двухлетней Харьковской области, затем - по линии Сватово-Кременная до Лисичанска Луганской области.

Сейчас главная интрига, по-моему, на участке между Сватовым и Кременной, перед этими населенными пунктами по высотам пролегает трасса R66 , о которой все упоминают, а над Сватовым собственно целый транспортный перекресток. Этот рубеж для врага крайне важен, потому что влияет на железнодорожные артерии до и от Старобельска для обеспечения группировок в Луганске.

Там рельеф сложный: и река, и высоты, и плохая погода сейчас с дождями, тормозящими применение колесной техники, плюс активное минирование врагом этой территории и даже использование систем термобарического огня ТОС-1. То есть враг пытается удержаться.

Но такое впечатление, что наши войска, несмотря на все усилия врага, заняли несколько холмов к юго-востоку от Сватового, на которых они могут атаковать другие высоты, где расположены российские линии обороны.

Также есть данные о боевых действиях в районе Червонопоповки, по Голикову, что над Кременной. Если эта информация достоверна, это означает, что наши войска уже пересекли дорогу R66 и вышли к реке Красна.

Россияне пытались контратаковать на Запад от Сватового в направлении Райгородка, украинские войска остановили эту атаку и затем снова подошли к этому перекрестку вблизи Сватового. Так что ситуация там очень динамичная, и понятно, почему сейчас Генштаб не спешит с какими-либо сообщениями.

Донетчина и Бахмут

Собственно эта зона, так же как Авдеевка и Марьянка, в Донецкой области являются едва ли не единственными зонами, где враг пытается атаковать. Враг хочет захватить Бахмут уже около полугода и без успеха. После того, как кафиров выбили из Харьковщины , Лимана и Изюма , военный смысл атак на Бахмут вроде бы исчез, однако последние два месяца враг, напротив, активизировал свои действия этой армией Пригожина и пытается все же закрепиться и выйти на южные и юго-восточные окраины. Бахмута. Однако это ему не удается.

Кстати, фактически то, что враг захватывал месяцами, было возвращено в результате двухдневного наступления наших войск. Причем позиции "вагнеровцев" были отбиты, и уже называют разные цифры - речь о том, что в течение полугода враг на этом участке потерял около 5 тыс. убитых и втрое больше раненых.

Есть опрокидывание наших сил на этот участок фронта, чтобы усилить наши позиции. Есть определенный баланс в артиллерии. Хотя, как мы видели, находящиеся на этом участке бойцы говорят, что нужно больше артиллерии и противотанковых средств. Однако в целом динамика вполне позитивна и понятна.

Херсонщина, Правобережье Днепра

Генштаб воздерживается от любых сообщений, но в целом динамика тоже ясна. Имеются данные об уничтожении российских целей. И здесь также погода влияет на процесс, идут дожди. Однако, кстати, они не влияют на работу тех же HIMARS, поэтому судьба российской группировки на Правобережье поняла вопрос только во времени.

Однако вчера заместитель начальника главного управления Генштаба Алексей Громов сказал, что наиболее вероятно, что во время отступления противник, кроме массовой эвакуации, так же может прибегнуть к серии терактов с подрывом жилых массивов и превращения временно оккупированных территорий в выжженную землю с нанесением критических убытков инфраструктуре. возвращение по Украине территорий. Также он не исключил подрывы на ЗАЭС, связанные с заявлениями РФ о "грязной бомбе" . Так что враг коварен, он все еще имеет силу, поэтому наши успехи на фронте нам легко не даются, хотя победа, конечно, будет за нами.

Устойчивость Украины заставляет и НАТО приступать к оружию

Сейчас ряд стран НАТО завершили несколько военных учений , в том числе вблизи границ Украины (Iron Wolf – в Литве, Puma – в Польше и Румынии).

Обучение в Румынии – в 6 км от нашей границы. США уже оперативно разместили в Румынии одну бригаду 101-й десантной дивизии, численностью около 5 тыс. человек. И это одно из самых боеготовых и элитных соединений США.

Отмечается, что подразделения НАТО хотят овладеть определенными нюансами боев украинской армии с РФ. Подразделение 101 десантной дивизии США находится на территории Румынии с целью защиты территории НАТО, но в случае эскалации боевых действий или нападения на НАТО они полностью готовы воевать и на территории Украины.

Я спросил главного редактора Defense Express Олега Каткова о выделении нового пакета военной помощи украинским военным от США.

Олег Катков отметил, что это действительно небольшой пакет, мы привыкли к цифрам $1 млрд, более миллиарда. Сейчас речь идет о $275 млн. Сюда вошли боеприпасы к HIMARS, 500 высокоточных управляемых снарядов (скорее всего, речь об Excalibur), а также автомобили Humvee, снаряды RAAM для дистанционных минирований и образцы стрелкового вооружения. То есть $275 млн – это далеко не рекордный пакет, но нужно упомянуть о том, что только за октябрь США передали Украине уже три оборонных пакета, общая стоимость составляет более $1,6 млрд. Когда мы говорим о таких вещах, нужно помнить, что в 2021 году на все вооружения ВСУ получили около $1 млрд. А здесь за месяц – в полтора раза больше.

Есть ли у США запас зенитно-ракетных комплексов Avenger для передачи Украине

По мнению господина Олега, Avenger – одна из очень полезных ЗРК для Украины. Надо понимать, что он может сбивать цели на дальность 5-6 км, одновременно это автоматизированный комплекс, который для обнаружения целей использует собственную тепловизионную станцию, и для уничтожения таких целей, как Shahed 136 и даже крылатых ракет, его возможностей достаточно.

Господин Катков отметил относительно количества этих ЗРК, что речь идет о сотнях единиц, которые есть на вооружении армии США и корпуса морской пехоты, то есть считать их дефицитными довольно сложно. В то же время о них говорят уже достаточно долго, еще весной, они крайне необходимы для ВСУ. Пока мы их не увидели, остается только надеяться, что дадут Avenger. Возможно, их не включают в помощь, потому что ракет Stinger оказалось не так много, как хотелось. Потому что, например, сейчас Пентагон уже заказал новый выпуск этих ракет. И на самом деле это оказалось не так просто, ведь та технологическая база и элементы, из которых эти ракеты собирали, уже не производятся с 1980-х гг. И сейчас речь идет лишь о том, что в течение 1-2 лет будет налажен выпуск обновленного Stinger.

Предоставят ли США кластерные боеприпасы для Украины

Олег напомнил, что кластерные боеприпасы более известны под названием кассетных. В США действительно определенное предупреждение, связанное с тем, что с 2008 года США начали отказываться от кассетных боеприпасов, потому что те образцы, которые они используют, давали примерно 3% неразорванных боеприпасов. США их не передают, но в условиях нынешней ситуации нам действительно важно их получить, потому что сейчас мир сталкивается с тем, что артиллерийских боеприпасов не так уж много, на первое место выходит и экономия.

По мнению г-на Каткова, США должны пересмотреть свою концепцию помощи Украине и, возможно, поставлять не высокоточное, но достаточно ограниченное количество боеприпасов. Например, последний пакет включает всего лишь 500 Excalibur, то есть это не самое большое количество. В то же время, еще во времена "холодной войны" как раз кассетные артиллерийские боеприпасы должны были нивелировать врага в количестве. И, грубо говоря, один кассетный снаряд делает ту же работу, для которой требуется несколько десятков обычных установок осколочно-фугасных снарядов. До сих пор на самом деле в армии США использование кассетных боеприпасов разрешено, но при экстренных условиях. У Украины, по мнению господина Олега, как раз такие экстренные условия сейчас существуют.

Кооперация Украины с другими странами по созданию новых систем вооружения

Господин Катков отметил, что Украина нуждается в разработке вооружения, вытекающей из ситуации, складывающейся на поле боя. Мы стали полигоном, первой страной, которая за последние 80 лет, на которой идет полномасштабная война с использованием всех видов вооружения, некоторые даже концепции того вооружения, которое было разработано во времена "холодной войны", после распада Советского союза. Оно работает не так, как хотелось бы, поэтому действительно необходимо производить разработку тех средств, которые уже доказали концептуально свою эффективность.

Олег имеет в виду, например, дроны-камикадзе и переход от концепции достаточно ценного оружия, но которого мало, на концепцию менее стоимостной, но более массовой. Тем более сейчас в мире наблюдается дефицит вооружения, страны сейчас выстраиваются прямо в огромные очереди. К примеру, Болгария заказывает дополнительные 8 истребителей F-16 и срок их получения – 2027 год. Польша сейчас вбрасывает в свою оборону средств на сумму $25–30 млрд, скупая все, что есть, и особое внимание уделяя корейской технике , которая до этого не была представлена вообще в Европе и не считалась каким-либо бестселлером на мировом рынке. Просто ей нужно вооружение уже сейчас, в короткой перспективе.