Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"На Донетчине идут перманентные взрывы активности противника, оказывающие постоянное давление на порядки Вооруженных Сил Украины. Российские войска имеют локальный успех на севере Донетчины. В частности, в Соледаре и Бахмуте. На всех других участках фронта россияне смогли продвинуться в пределах нескольких километров ценой больших потерь. Однако захватывают они не населенные пункты, а то, что от них осталось", - рассказал Прозапас.

Офицер ВСУ считает, что ситуация на Донецком направлении зашла в оперативный тупик

"Главная тактика россиян состоит в том, чтобы сначала разрушить населенный пункт, а затем его захватить. Сейчас они пытаются истощить Вооруженные Силы Украины. Кроме того, они обстреливают тыловые города, чтобы запугать гражданское население. Сейчас каких-либо больших соединений и сил противника мы не наблюдаем . Из того, что я вижу, в Донецкой области с точки зрения боевых действий есть оперативный тупик. Россияне не могут наступать. ВСУ пока тоже не могут себе позволить серьезных наступательных действий", - добавил он.