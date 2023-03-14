Ситуация на Донецком направлении похожа на оперативный тупик, - офицер ВСУ Прозапас
Офицер ВСУ Валерий Прозапас рассказал, что оперативная ситуация на Донецком направлении кардинально не меняется
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"На Донетчине идут перманентные взрывы активности противника, оказывающие постоянное давление на порядки Вооруженных Сил Украины. Российские войска имеют локальный успех на севере Донетчины. В частности, в Соледаре и Бахмуте. На всех других участках фронта россияне смогли продвинуться в пределах нескольких километров ценой больших потерь. Однако захватывают они не населенные пункты, а то, что от них осталось", - рассказал Прозапас.
Офицер ВСУ считает, что ситуация на Донецком направлении зашла в оперативный тупик
"Главная тактика россиян состоит в том, чтобы сначала разрушить населенный пункт, а затем его захватить. Сейчас они пытаются истощить Вооруженные Силы Украины. Кроме того, они обстреливают тыловые города, чтобы запугать гражданское население. Сейчас каких-либо больших соединений и сил противника мы не наблюдаем . Из того, что я вижу, в Донецкой области с точки зрения боевых действий есть оперативный тупик. Россияне не могут наступать. ВСУ пока тоже не могут себе позволить серьезных наступательных действий", - добавил он.
- 3 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в Бахмуте штурмовые отряды вагнеровцев пытаются прорвать оборону и продвинуться в центральные районы.
- Генштаб ВСУ сообщил , что за 12 марта украинские воины отразили более 100 атак противника.
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