Ситуация на Донетчине стабильно напряженная, продолжаются артиллерийские обстрелы, - боец "Легиона Свободы" Ильенко
Боец "Легиона Свободы" Андрей Ильенко рассказал, что в Донецкой области ситуация стабильно напряженная, продолжаются артиллерийские обстрелы со стороны российских захватчиков
Украинский защитник поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация в Донецкой области напряженная и сложная - артиллерийские обстрелы, боевые столкновения. Сейчас "Легион Свободы" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии находится на передке. За последние сутки сожжен российский танк. Мы продолжаем держать боевые позиции, выполнять задачи. Похоже на то, что в ближайшие дни ситуация будет сохраняться", - отметил Ильенко.
Боец добавил, что, несмотря на то, что интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны россиян уменьшилась, нельзя сказать, что у РФ нет боеприпасов.
"Интенсивность артобстрелов со стороны россиян уменьшилась, но нельзя сказать, что у России нет боеприпасов - постоянно ведутся артиллерийские обстрелы. Огневого вала нет, но продолжается работа и продолжаются обстрелы. Мы должны быть готовы к чему угодно. Линия фронта пока стабильна, но мы все понимаем, что россияне могут начать наступательные действия снова. Надеемся, скоро будем переходить от обороны к контрнаступлению, но это уже решать Генеральному штабу Вооруженных сил Украины", - отметил Андрей Ильенко.
- 30 июля стало известно, что экс-директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что Украина вернет оккупированные Россией территории при условии продолжения поставок западными партнерами оружия высокими темпами.
- По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 30 июля оккупанты потеряли около 40 670 военных, 3 995 бронемашин, 1 759 танков и 733 беспилотника.
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