Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг не отказывается от планов захватить территорию Донетчины. С 24 февраля Донетчина страдает от массированных обстрелов по всей линии украинской обороны. Ситуация остается напряженной на всех участках фронта. Был обстрелян Угледар, серьезная ситуация вблизи Соледара и Бахмута. Марьинка и Красногоровка постоянно находятся под обстрелами", - отметила Игнатченко.

Представитель Донецкой ОВА также добавила, что утром враг нанес артиллерийский удар по Авдеевке.

"Враг не жалеет ракет для Донетчины, где россияне не достают артиллерией, они совершают ракетные удары. В частности, по Лиманщине вчера враг нанес удар, к счастью без пострадавших, но захватчики разрушили несколько домов. Они разрушают руины. Также ночью враг нанес удар по Краматорску, был пожар, люди не пострадали", - отметила Игнатченко.

Украинские воины продолжают уничтожать врага и отразили атаки в районах более 20 населенных пунктов. Захватчики остановили трансляцию всех украинских телеканалов в поселках Заводивка, Горностаевка и Каиры Херсонской области.

В Кремле продолжают публично отрицать заявления основателя и куратора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что только вагнеровцы принимали участие в захвате Соледара. На что Пригожин пытается подорвать доверие к российскому минобороны.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что на Бахмутском направлении еще некоторое время будут продолжаться позиционные бои

Военнослужащий ВСУ Игорь Швайка отметил, что на Восточном фронте ВСУ продолжают держать позиции для возможности впоследствии перейти к наступлению

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