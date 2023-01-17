Ситуация на Донетчине остается напряженной: враг разрушает руины, - пресс-секретарь Донецкой ОВА
Представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко сообщила, что Донетчина находится под массированными обстрелами по всей линии фронта
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг не отказывается от планов захватить территорию Донетчины. С 24 февраля Донетчина страдает от массированных обстрелов по всей линии украинской обороны. Ситуация остается напряженной на всех участках фронта. Был обстрелян Угледар, серьезная ситуация вблизи Соледара и Бахмута. Марьинка и Красногоровка постоянно находятся под обстрелами", - отметила Игнатченко.
Представитель Донецкой ОВА также добавила, что утром враг нанес артиллерийский удар по Авдеевке.
"Враг не жалеет ракет для Донетчины, где россияне не достают артиллерией, они совершают ракетные удары. В частности, по Лиманщине вчера враг нанес удар, к счастью без пострадавших, но захватчики разрушили несколько домов. Они разрушают руины. Также ночью враг нанес удар по Краматорску, был пожар, люди не пострадали", - отметила Игнатченко.
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