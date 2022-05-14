Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой, - Зеленский
На Донбассе россияне пытаются показать хоть какую победу и ситуация остается сложной
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении .
"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-нибудь победу на 80-й день полномасштабного вторжения", - отметил он.
По словам президента, действия оккупантов выглядят особенно безумно, однако те не прекращают попыток наступления.
Я благодарен каждому и каждому, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то, что сейчас происходит на Харьковщине. Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря ", – подчеркнул Владимир Зеленский.
- В течение 14 мая на Востоке Украины ВСУ отбили 9 вражеских атак, уничтожили до 80 кафиров, четыре миномета и три танка.
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