Ситуация на Донбассе и "Северный поток - 2": Кулеба провел телефонный разговор с главой МИДа Германии

Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины.

Кулеба рассказал ситуацию вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, а также подтвердил приверженность страны политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Высоко ценим, что в коалиционном соглашении нового правительства Германии уделяется приоритетное внимание восстановлению мира в нашем государстве. Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Уверены, что полное воплощение принципа "сначала безопасность" позволит добиться дальнейшего прогресса и в политической части Минских договоренностей", - отметил он.

По его словам, Украина выступает за действенную работу Нормандского формата как важной площадки для переговоров.

“Он также приветствовал поддержку нашего государства со стороны других партнеров в контексте активизации процесса мирного урегулирования, отметив неизменную позицию Киева: “Никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины”, - сообщили в МИД.

В свою очередь Бербок заверила в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, готовности к совместной работе по сдвиганию с места переговоров в Нормандском формате.

Также представители стран обсудили позицию по "Северному потоку - 2". Министры согласились, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство.

Они также обсудили шаги по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы.

Главы МИД Украины и Германии договорились открыть новую страницу в двусторонних отношениях, в частности активизировать сотрудничество в сферах развития альтернативных источников энергии, производстве и транспортировке водорода, увеличении объемов торговли и инвестиций. Министр также выразил заинтересованность в перезагрузке равноправного диалога Украины и Германии по историческим вопросам, - говорится в сообщении.

Кулеба пригласил Бербок посетить наше государство с визитом в 2022 году.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что построенный в обход Украины немецкий газопровод "Северный поток - 2" пока не может быть сертифицирован.

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