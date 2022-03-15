Ситуация на Днепропетровщине контролируется, ГСЧС работают в усиленном режиме

Об этом она сообщила в эфире телеканала Еспресо.TV



"Нас сегодня ситуация в области под контролем. Прошу граждан не паниковать. Сегодня мы имели ситуацию, когда в результате вражеских обстрелов была разрушена взлетно-посадочная полоса международного аэропорта в городе Днепр. К счастью, погибших нет, но нужно много времен и ресурса для восстановления аэропорта", - рассказала Дудка



Спикер также отметила, что с самого начала войны службы ГСЧС находятся на усиленном варианте несения службы.



"Мы готовы и с самого начала войны находимся на усиленном режиме работы. На сегодняшний день мы уже присоединились к службе ГСЧС Харьковщины и активно помогаем коллегам разбирать обломки домов и помогает людям выбраться из них. Надеюсь, что Днепропетровщина останется самым надежным регионом Украины", - добавила Дудка.





Напомним, 15 марта глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что Россия ракетами обстреляла аэропорт в Днепре .