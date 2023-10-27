"Ситуация на десятилетия, постоянно находим взрывчатку": глава Изюмского РВА рассказал о разминировании территории

"2 дня назад мужчина пошел в поле обследовать участок земли и подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете, к сожалению насмерть", - сообщил Масельский в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, эта ситуация на десятилетия, потому что осмотреть территорию, которая была загрязнена оккупантами на сегодняшний день, невозможно.

"Мы обследовали места массового пребывания людей. Сегодня проводится разминирование критической инфраструктуры, саперы работают по вызовам людей. Мы постоянно находим взрывоопасные предметы. По линии столкновения много растяжек и мин. Ситуация сложная, над этим нужно постоянно работать", - отметил Масельский.