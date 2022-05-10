Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Купарашвили подчеркнул, что воины "Азова" делают все возможное и невозможное, однако ресурс исчерпывается.

"Несмотря на то, что наши ребята мощно держат Азовсталь, у человеческого ресурса есть свой лимит. Поэтому там ситуация сейчас катастрофическая", – сказал он.

Также один из руководителей "Азова" добавил, что один полк "Азов" дискредитировал "великую имперскую российскую армию".

"Еще больше Путин хотел до 9 мая одолеть "Азов" в Мариуполе и вообще весь военный гарнизон в городе. Это ему не удалось, и именно это для него стало не просто пощечиной, а ударом по зубам. Россия сейчас в диком состоянии, они просто не дадут "Азову" выйти", – заметил он.



Купарашвили отметил, что нет смысла доверять РФ относительно проведения сухопутного коридора, ведь эвакуация через море – единственный возможный вариант выжить воинам и гражданским жителям.

"У Украины уже есть пример Иловайска и Дебальцево. Если доверять России эвакуацию через сухопутный коридор, мы получим те же жертвы, что в этих городах. Поэтому эвакуация возможна только через море", - добавил он.

На заблокированном россиянами заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще более сотни гражданских людей.

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