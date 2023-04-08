Об этом заявил российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире Еспресо.

"Что касается убийства самого Татарского, по правде говоря, оно остается темным, любая версия может иметь основания, а может быть и такое, что они пересекаются. То есть это совсем необязательно: убить хотели одни, другие за этим наблюдали. Поэтому вполне можно предположить, что каждое из последствий этого события будет иметь свою выгоду", - считает он.

Фейгин добавил, что федеральная служба охраны уже обеспечивает охрану Симоньян и Киселева.

"То есть понятно: когда какие-то медийные лица будут интересны ФСБ, чтобы писали, как надо, и делали то, что надо, какой инструмент можно лучше придумать, чем "да, дорогой, мы тебя охраняем, а можем и снять охрану, и тогда все возможно", - подчеркнул оппозиционер.

Он отметил, что наряду с горячей войной есть еще информационная - она есть и она дает результаты.

"Конечно, воюют и одни, и другие, российская оппозиция тоже вовлечена в эту информационную войну, она тоже участвует. Мишени они могут выбирать довольно произвольно, но проблема кроется в ответе: вы что-то делаете – вам отвечают. Этот маховик потом тяжело остановить. Он так логично дойдет от военкоров, которых не жалко, будем говорить честно: Москве их не жалко, до официальных лиц, то есть до чиновников, которых в России абсолютно ничто не защищает - ко всем охрану не приставишь", - подытожил Фейгин.