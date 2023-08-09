Заявление об этом размещено на сайте Европейского Совета.

"Сегодня, через три года, ситуация хуже, чем когда-либо для тех, кто решается выражать любую критику системы. Мы глубоко обеспокоены ситуацией с правами человека в Беларуси", – говорится в документе.

В ЕС сообщили, что в настоящее время около 1500 политических заключенных находятся в "ужасных условиях, подвергаются жестокому обращению и пыткам", а также не имеют доступа к основным медицинским услугам.

Там подчеркнули, что многие из заключенных месяцами содержатся без связи с их родственниками и адвокатами, не владеющими информацией об их местонахождении и состоянии здоровья.

"Режим Лукашенко также стал угрозой для региональной и международной безопасности из-за таких действий, как принудительная посадка гражданского самолета в мае 2021 года и все еще продолжающаяся инструментализация нелегальной миграции на восточных границах ЕС", – говорится в заявлении.

Представители ЕС упомянули и о соучастии Беларуси в полномасштабном вторжении России в Украину в феврале 2022 года, в том числе о разрешении РФ незаконно депортировать украинских детей на территорию РБ, размещении там российского ядерного оружия и передислокации в страну бойцов ПИК Вагнера.

В опубликованном заявлении ЕС сообщает о введении нового пакета санкций против Беларуси, касающегося нарушения прав человека и постоянного обострения внутренних репрессий.