Ситуация хуже, чем когда-либо: в ЕС вспомнили о фальсификации выборов в Беларуси и жестких репрессиях
По случаю третьей годовщины фальсификации выборов в Беларуси в Европейском Союзе оценили ситуацию с репрессиями в стране, назвав ее "хуже, чем когда-либо"
Заявление об этом размещено на сайте Европейского Совета.
"Сегодня, через три года, ситуация хуже, чем когда-либо для тех, кто решается выражать любую критику системы. Мы глубоко обеспокоены ситуацией с правами человека в Беларуси", – говорится в документе.
В ЕС сообщили, что в настоящее время около 1500 политических заключенных находятся в "ужасных условиях, подвергаются жестокому обращению и пыткам", а также не имеют доступа к основным медицинским услугам.
Там подчеркнули, что многие из заключенных месяцами содержатся без связи с их родственниками и адвокатами, не владеющими информацией об их местонахождении и состоянии здоровья.
"Режим Лукашенко также стал угрозой для региональной и международной безопасности из-за таких действий, как принудительная посадка гражданского самолета в мае 2021 года и все еще продолжающаяся инструментализация нелегальной миграции на восточных границах ЕС", – говорится в заявлении.
Представители ЕС упомянули и о соучастии Беларуси в полномасштабном вторжении России в Украину в феврале 2022 года, в том числе о разрешении РФ незаконно депортировать украинских детей на территорию РБ, размещении там российского ядерного оружия и передислокации в страну бойцов ПИК Вагнера.
В опубликованном заявлении ЕС сообщает о введении нового пакета санкций против Беларуси, касающегося нарушения прав человека и постоянного обострения внутренних репрессий.
- Напомним, 9 августа 2020 состоялось основное голосование на очередных выборах президента Республики Беларусь. При этом ЦИК утверждает, что 40% избирателей страны уже проголосовали досрочно. В этот же день стало известно, что по результатам официального государственного экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. Его главная конкурентка – Светлана Тихановская получила 6,8%.
- 16 августа в Минске в акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов приняли участие сотни тысяч человек . В ходе акции протеста оппозиционеры выдвинули требования к Александру Лукашенко. Тогда задержали сотни человек.
- Лукашенко пообещал оппозиции и тем, кто ее поддерживает, "ответ" в случае "провокаций" . Белорусы массово протестовали против результатов выборов.
- Начались разгоны протестующих, а позже самопровозглашенный президент подписал закон , позволявший силовикам стрелять по митингующим. По состоянию на октябрь 2021 года было более 800 политзаключенных, многих арестовали, некоторые белорусы покинули страну из-за преследований. В подавлении протестов активно участвовала Россия.
- Запад считает выборы в Беларуси в августе 2020 года несвободными и нечестными и не признает их сфальсифицированные результаты. Александр Лукашенко удержал власть в Белоруссии после сфальсифицированной победы на президентских выборах и жестокого подавления волны протестов и стачек белорусского народа.
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