Ситуация как в 1940 году. Британский генерал сравнил события на фронте с календарем Второй мировой

Такой точки зрения придерживается отставной британский генерал сэр Ричард Лоусон Берронс, о чем он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Этой поддержки достаточно, чтобы Украина не теряла больше территории – и мы видим, как это происходит в Бахмуте, но еще недостаточно, чтобы дать Украине потенциал выбросить Россию. И это происходит в основном потому, что еще нет промышленных мощностей", - отметил генерал.

Нынешний ход событий на фронтах российско-украинской войны Берронс сравнивает первые годы Второй мировой.

"История здесь очень поучительна. Если подумать о Европе 1940 года, она находилась в ужасном состоянии перед тогдашним натиском нацистской Германии. И потребовалось целых три года, чтобы создать силы и промышленные мощности, чтобы дойти до дня "Д" (операция союзников по высадке в Нормандии, – ред.) 1944 года", – сказал генерал.

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По его мнению, "если Запад продолжит помогать на нынешнем уровне, это помешает России сломать Украину, но точно не позволит одержать решительную и скорую победу".

"В таком случае эта война будет длиться два, три, четыре года, а затем, пожалуй, стороны окажутся в каком-нибудь горьком безвыходном тупике", - добавил генерал.

Так что, если страны Запада заинтересованы в победе Украины на приемлемых для Украины условиях, предусматривающих полное освобождение всех оккупированных россиянами украинских территорий, как отметил Берронс, нужно "резко увеличить поток поддержки Украины".

Справка

Сэр Ричард Лоусон Берронс служил в Боснии и Герцоговине, Ираке и Афганистане.

В течение 2013-2016 годов он возглавлял Командование объединенных сил армии Его Величества.