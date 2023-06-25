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Ситуация, будто Лукашенко спас Россию от госпереворота, не очень хороша для Путина, - эксперт по международной политике Жовтенко

25 июня, 2023 воскресенье
15:22
Война с Россией

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко считает, что инициатива Лукашенко в переговорах с Пригожиным может обернуться фатально для Путина

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В переговорах Лукашенко с Пригожиным речь не идет о какой-либо политике. Мы можем говорить о каких-то личных моментах и по всей вероятности Лукашенко мог попросить Путина не убивать Пригожина сразу. И на таком уровне, я думаю, у них есть взаимное влияние", - пояснил Жовтенко.

Эксперт считает, что после мятежа Пригожина Путину следует готовиться к новой реальности в России

"Лукашенко был и остается несубъектным. Это не значит, что он не может компенсировать себе политическую недееспособность на личном уровне. Ведь сейчас ситуация выглядит так, что Лукашенко спас Россию от государственного переворота. И эта ситуация выглядит не очень хорошо для Путина. Очевидно, что это новая реальность для Путина, с которой нужно будет иметь дело в будущем", – добавил он.

  • В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.
  • Вечером в субботу, 24 июня 2023 года, приближенный к администрации самопровозглашенного президента Республики Беларусь ТГ-канал "Пул первого" обнародовал текст от пресс-службы Александра Лукашенко о том, что Пригожин согласился остановить движение колонн на Москву.
Россия
Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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