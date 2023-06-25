Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В переговорах Лукашенко с Пригожиным речь не идет о какой-либо политике. Мы можем говорить о каких-то личных моментах и по всей вероятности Лукашенко мог попросить Путина не убивать Пригожина сразу. И на таком уровне, я думаю, у них есть взаимное влияние", - пояснил Жовтенко.

Эксперт считает, что после мятежа Пригожина Путину следует готовиться к новой реальности в России

"Лукашенко был и остается несубъектным. Это не значит, что он не может компенсировать себе политическую недееспособность на личном уровне. Ведь сейчас ситуация выглядит так, что Лукашенко спас Россию от государственного переворота. И эта ситуация выглядит не очень хорошо для Путина. Очевидно, что это новая реальность для Путина, с которой нужно будет иметь дело в будущем", – добавил он.