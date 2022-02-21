Ситуация безопасности в Украине: Рада заслушает Кулебу, Резникова и Шмыгаля на часе вопросов к правительству 25 февраля
В пятницу, 25 февраля, в Раде по теме ситуации в Украине выступят министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава Минобороны Алексей Резников и премьер-министр Денис Шмыгаль
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на согласительный совет 21 февраля.
Глава ВР Руслан Стефанчук предложил "заслушать на часе вопросов к правительству информацию министра обороны, министра иностранных дел и премьер-министра Украины о ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее".
Каждый из чиновников будет иметь по 20 мин выступления.
Решение на согласительном совете поддержали единогласно.
- Напомним, по состоянию на 21 февраля кафиры за четыре дня повредили 104 дома местных жителей возле линии разграничения на Донбассе.
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