Ситуация безопасности в Украине: Рада заслушает Кулебу, Резникова и Шмыгаля на часе вопросов к правительству 25 февраля

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на согласительный совет 21 февраля.



Глава ВР Руслан Стефанчук предложил "заслушать на часе вопросов к правительству информацию министра обороны, министра иностранных дел и премьер-министра Украины о ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее".



Каждый из чиновников будет иметь по 20 мин выступления.



Решение на согласительном совете поддержали единогласно.

Напомним, по состоянию на 21 февраля кафиры за четыре дня повредили 104 дома местных жителей возле линии разграничения на Донбассе.