"Ситуация 1938 года нашего поколения": премьер Литвы о российских войсках в Беларуси
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сравнила с 1938 годом нынешнюю ситуацию в Европе, вызванную скоплением российских войск у границ Украины
Об этом сообщает The Guardian.
"Это ситуация 1938 года для нашего поколения. Нейтралитет помогает агрессору, и никогда – жертве", - подчеркнула премьер Литвы.
Шимоните подчеркнула, что ландшафт безопасности в странах Балтии и Восточной Европы может измениться навсегда, если российские войска, накопленные на границе с Украиной, начнут интегрироваться с белорусскими. Она предположила, что эта ситуация обуславливается политической слабостью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Нынешнее наращивание российских сил в Беларуси незапланировано. В 2021 году прошли военные учения РФ. Если эти военные учения будут означать, что вооружение и войска останутся на территории Беларуси на неопределенный срок, это существенно меняет ситуацию", - заявила Шимоните.
По ее словам, это означает увеличение присутствия НАТО - и это будет не провокацией, а реакцией на изменение обстоятельств на границах Альянса.
"Сейчас на этой территории куча оружия. Российские подразделения, расположенные на юге страны, могут очень быстро перебрасываться. Продолжаются разнообразные гибридные атаки. Разваливаются трубопроводы. Вот так, к сожалению, действуют эти режимы", - сказала Шимоните и добавила, что для Москвы не существует красных линий.
- 2 февраля российские и белорусские военные, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к учениям на полигонах. В министерстве обороны Беларуси заявили, что после совместных учений "Союзная решимость – 2022" в феврале войска РФ покинут территорию страны.
- По словам министра обороны Алексея Резникова, на 3 февраля у границы Украины находилось около 115 тыс. российских военных, в том числе в Беларуси, а также в ОРДЛО и оккупированном Крыму.
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