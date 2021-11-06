"Сити" победил "Юнайтед" в манчестерском дерби в АПЛ
В 11-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский футболист "Ман Сити" Александр Зинченко весь матч просидел в запасе. В его отсутствие одноклубники повели в счете уже на 7-й минуте, когда в собственные ворота забил Эрик Байи.
В конце первого тайма преимущество команды Хосепа Гвардиолы увеличил Бернарду Силва.
"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" 2:0, набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице второе место. Команда Уле-Гуннара Сульшера с 17 пунктами – пятая.
Чемпионат Англии
11-й тур
6 ноября
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 0:2
Голы : Байи, 7, Силва, 45
- Напомним, 30 октября в 10-м туре чемпионата Англии"Манчестер Сити" проиграл на своем поле "Кристалл Пелес".
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