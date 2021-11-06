"Сити" победил "Юнайтед" в манчестерском дерби в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский футболист "Ман Сити" Александр Зинченко весь матч просидел в запасе. В его отсутствие одноклубники повели в счете уже на 7-й минуте, когда в собственные ворота забил Эрик Байи.

В конце первого тайма преимущество команды Хосепа Гвардиолы увеличил Бернарду Силва.

"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" 2:0, набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице второе место. Команда Уле-Гуннара Сульшера с 17 пунктами – пятая.

Чемпионат Англии

11-й тур

6 ноября

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 0:2

Голы : Байи, 7, Силва, 45