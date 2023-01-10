Sisters Aroma и запах Меладзе
В линейке диффузоров для дома Sisters Aroma до сих пор есть запах, посвященный единороссу и украинофобу Валерию Меладзе
А вы знали, что в линейке диффузоров для дома Sisters Aroma до сих пор есть запах, посвященный Валерию Меладзе? Тому, что в "Единой России"? Называется он Time for Meladze. И его продают чуть ли не в каждом ТЦ.
Хотите, чтобы в вашем доме был легкий аромат этого мужчины? Без проблем.
"Все просто. Открывайте бутылку любимого вина и включайте Валерия. Заранее принесите извинения соседям, а лучше позовите их в гости. Ведь вас сегодня не остановить" - вот что предлагают сделать на сайте.
В какой реальности живут владелицы Sisters Aroma – трудно понять. Но продавщица в одном из ТЦ искренне не поняла моего удивления и даже немного возмутилась. Что не так с Валерием Меладзе и его запахом?
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Разве мы говорим о массовых смертях. Это в принципе с ностальгией еще может тягаться, поэтому уже сейчас выступления Меладзе в Украине я не очень представляю. А вот диффузоры – да. Немного древесных и мускусных ноток еще никому не помешали
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Напомним, Sisters Aroma перестали сотрудничать с российским рынком только с 24 февраля.
Сам Меладзе со скандалом, но выступил в 2021 году на Атласе. Знакомые, причастные к концертному рынку, говорили в один голос, что ностальгия слишком сильное чувство, чтобы люди могли ему противостоять. Поэтому, в какой бы зашкваренной партии Валерий ни был, но "Тропикана женщина" – это не то, чему можно противиться.
Ну разве мы говорим о массовых смертях. Это в принципе с ностальгией еще может тягаться, поэтому уже сейчас его выступления в Украине я не очень представляю. А вот диффузоры – да. Немного древесных и мускусных ноток еще никому не помешали.
Вот что Валерий Меладзе вчера написал у себя в Инсте: "Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".
Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.
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