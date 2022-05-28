Системы залпового огня HIMARS и MLRS улучшат качество ведения боевых действий в борьбе с российским захватчиком, - Згурец

Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".



Мы ожидаем принятия полного содержания 11-го пакета военной помощи в течение 2-3 недель. Если HIMARS или MLRS войдут в этот пакет, то и темпы поступления этих пусковых установок могут быть от двух-трех недель. Я думаю, что уже могут продолжаться переговоры по подготовке персонала. Но знаем, что темпы освоения западной военной техники украинскими военными достаточно быстрые" - отметил эксперт.



Сергей Згурец напомнил, если на овладение французскими гаубицами "Цезарь" отводилось 2-3 недели, то Залужный написал, что украинские военные работу с ними усвоили через несколько часов. Что говорит о том, если мы выбираем качественный персонал и можем быстро овладеть современным западным вооружением. Соответственно, это будет касаться и MLRS потому, что логика использования очень похожа на РСЗО (реактивная система залпового огня - Ред.), которые есть на оснащении украинской армии, в том числе тех же "смерчей".



"Относительно MLRS, то, если мы получим от 50 пусковых единиц и больше, это будет очень много. Я думаю, что в пределах 50 пусковых можно вести дискуссию о важном компоненте существенного усиления наших возможностей, но кроме пусковых, еще важно количество реактивных снарядов. Мы должны не жалеть эти боеприпасы, как это часто бывает на линии столкновения по отдельным типам вооружений. Именно за счет огневых возможностей осуществлять уничтожение российских ресурсов на значительно больших дальностях, чтобы этим не занимались ребята на передовой в формате ближнего боя с стрелковым оружием. .



Згурец отметил, что украинские войска могут путем технологических подходов уменьшать потенциал врага, минимизируя потери своего личного состава.



"У нас сейчас есть три системы РСЗО: "Град", "Ураган" и "Смерч", с соответствующими дальностями 20км , 40км и 70 км. То есть 70 км наибольшая мощность, но темпы перезаряжания очень медленные. А у MLRS есть модульное решение, что дает более высокую скорость ведения боевых действий, а также имеет более высокие показатели точности и автоматизации процессов. ни одному образцу украинской или экссоветской техники. То есть точность, скорость и оперативность – эти показатели важны, чтобы обеспечить преимущество над российскими образцами"- объяснил военный эксперт.



Сергей Згурец подытожил, что новые системы позволят бить быстрее и на дальних расстояниях, это и может показать украинское войско, используя американские HIMARS.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский Украина заявил, что Украина ожидает согласия министров обороны 40 стран на передачу реактивных систем залпового огня Multiple Launch Rocket System

Также бывший военный прокурор Украины Виктор Чумак убежден, что международные партнеры должны передать Украине прежде оперативно-тактические ракеты, которые являются платформой для реактивных систем залпового огня.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад предоставить Украине ракетные системы залпового огня

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