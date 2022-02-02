Системы "Ураган" и прикрытие с воздуха: ВСУ провели около Крыма обучение с реактивной артиллерией
Около Крыма подразделения реактивной артиллерии ВСУ провели учения по развертыванию на огневых позициях и наведению на цели условного противника
Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.
Отмечается, что полевые учения по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня Ураган прошли в условиях максимально приближенных к боевым.
Поднятые по тревоге воины-реактивники выдвинулись из района расположения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их последующего поражения.
Военнослужащие провели прикрытие подразделения с воздуха средствами ПВО во время огневого поражения, а также прикрытие дымовым занавесом при оставлении огневых позиций.
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