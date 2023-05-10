Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"С-400 – это фактически модернизация советского С-300. Есть разные оценки количества ракет – от 4 до 7 тыс. единиц. Это очень большое количество. Они работают по истребителям или крылатым, баллистическим ракетам. Малогабаритные объекты они, мягко говоря, не видят - они не эффективны", - отметил он.

Коваленко добавил, что против них используют эшелон вооружений малого радиуса действия.

"У россиян есть "Тор-М2" и ЗПРК "Панцирь-С1". Второй в Сирии продемонстрировал, что из 100% ракет, выпущенных по дронам, он имел эффективность 13%. Из 12 ракет пакета исключительно одна или две сбивали какой-то дрон или БПЛА ", - подытожил эксперт.