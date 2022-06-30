Системы ПВО, наступательное оружие: Байден анонсировал помощь Украине на $800 млн и прокомментировал возможные сроки завершения войны
Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на $800 млн, отметив цель поставлять "все, что рационально"
Об этом он сказал во время пресс-брифинга, который транслирует Эспрессо.
"Война в Украине может закончиться завтра, если Россия перестанет вести себя нерационально. Я надеюсь, что война завершится раньше чем позже. Наша задача, чтобы у украинцев было все, что рационально поставлять. Чтобы они укрепили свою обороноспособность. Я скоро об этом объявлю - будет еще $800 млн помощи, включая ПВО, а также оружие для атаки», – сообщил Байден.
Кроме того, Общественное передает слова Байдена о конкретных разновидностях оружия из пакета помощи.
"Больше артиллерии и боеприпасов, противоракетные радары, дополнительные боеприпасы для ракетной системы залпового огня, которые мы уже предоставили Украине, и больше HIMARS будет от других стран", - подчеркнул Байден.
- Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подчеркнул, что перед 24 февраля предупреждал Путина, что мир объединится, если Россия вздумает напасть на Украину, так и произошло
- Последствия агрессии России испытывают весь мир, поэтому лидеры НАТО поддерживают Украину, чтобы обеспечить ее победу как независимой и суверенной страны в Европе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.94
- Актуальное
- Важное