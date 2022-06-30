Об этом он сказал во время пресс-брифинга, который транслирует Эспрессо.

"Война в Украине может закончиться завтра, если Россия перестанет вести себя нерационально. Я надеюсь, что война завершится раньше чем позже. Наша задача, чтобы у украинцев было все, что рационально поставлять. Чтобы они укрепили свою обороноспособность. Я скоро об этом объявлю - будет еще $800 млн помощи, включая ПВО, а также оружие для атаки», – сообщил Байден.

Кроме того, Общественное передает слова Байдена о конкретных разновидностях оружия из пакета помощи.

"Больше артиллерии и боеприпасов, противоракетные радары, дополнительные боеприпасы для ракетной системы залпового огня, которые мы уже предоставили Украине, и больше HIMARS будет от других стран", - подчеркнул Байден.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подчеркнул, что перед 24 февраля предупреждал Путина, что мир объединится, если Россия вздумает напасть на Украину, так и произошло

Последствия агрессии России испытывают весь мир, поэтому лидеры НАТО поддерживают Украину, чтобы обеспечить ее победу как независимой и суверенной страны в Европе.

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