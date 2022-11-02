Системы ПВО Hawk, ЗРК Aspide, противотанковые ракетные комплексы: Испания передала Украине новый пакет военной помощи
В Украину от правительства Испании направлена военная помощь. Передают батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, ракетные комплексы и пушки
Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба .
На встрече с министром иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно и украинский министр Кулеба обсудили помощь нашей стране в войне с Россией.
В частности, Испания уже передала Украине системы ПВО Hawk, ЗРК Aspide, противотанковые ракетные комплексы и пушки.
"Мы долго работали с Хосе Мануэлем, и наши коллеги из других ведомств, над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила новый пакет военной помощи из Испании. Я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним, а также другое военное снаряжение, это то, что мы просили Испанию, чтобы защитить свою страну", - заявил Кулеба.
- 26 октября компания-производитель Raytheon Technologies сообщила, что уже передала комплексы NASAMS правительству США и вскоре Украина получит две первые системы.
- 28 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые системы ПВО NASAMS в начале ноября.
- Украина с февраля получила более 41 млрд евро военной помощи. Наибольшую долю в отношении собственных военных расходов предоставили Латвия, Эстония, Литва и Польша.
- США передадут Украине 8 систем ПВО NASAMS, 2 из них поступят в ближайшее время.
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