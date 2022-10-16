По ее мнению, об этом свидетельствует сильный воздушный удар, с которым столкнулась Украина 10 октября, передает Presseportal.

"Мы увидели в начале недели, насколько важна противовоздушная оборона. К счастью, половину ракетных ударов по Киеву удалось перехватить, также благодаря нашим поставкам оружия", - сказал Бербок.

Она заявила, что дальнейшая поддержка Украины средствами ПВО продолжится, а вот поставки танков, по ее мнению, сейчас второстепенный вопрос.

"Об упомянутых вами танках, которые остро необходимы Украине, они уже поставляются другими странами в рамках "круговых обменов". Кроме того, благодаря продвижению на восток украинские войска смогли захватить большое количество российских танков. Поэтому вопрос танков сейчас стоит не так остро, как вопрос противовоздушной обороны", – сказала Бербок.

Напомним, ранее министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивала на скорейшем принятии решения о поставках Украине немецких боевых танков.