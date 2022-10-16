Системы ПВО для Украины сейчас важнее танков, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что усиление противовоздушной обороны сейчас должно быть приоритетом для Украины
По ее мнению, об этом свидетельствует сильный воздушный удар, с которым столкнулась Украина 10 октября, передает Presseportal.
"Мы увидели в начале недели, насколько важна противовоздушная оборона. К счастью, половину ракетных ударов по Киеву удалось перехватить, также благодаря нашим поставкам оружия", - сказал Бербок.
Она заявила, что дальнейшая поддержка Украины средствами ПВО продолжится, а вот поставки танков, по ее мнению, сейчас второстепенный вопрос.
"Об упомянутых вами танках, которые остро необходимы Украине, они уже поставляются другими странами в рамках "круговых обменов". Кроме того, благодаря продвижению на восток украинские войска смогли захватить большое количество российских танков. Поэтому вопрос танков сейчас стоит не так остро, как вопрос противовоздушной обороны", – сказала Бербок.
- Напомним, ранее министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивала на скорейшем принятии решения о поставках Украине немецких боевых танков.
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