Системы борьбы с дронами, беспилотные БМП и прицепы для бронетехники: Германия предоставила Украине новую партию помощи
Вооруженные силы Украины получили 20 пусковых установок для APWKS и 63 пикапа, также 92 разведывательных беспилотника
Об этом сообщается на сайте германского правительства.
Также Украине передали две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, один тягач танков Oshkosh M1070, семь гусеничных дистанционно управляемых машин пехоты, 17 грузовиков 8×8, восемь разведывательных беспилотников, 30 систем обнаружения дронов, 27 датчиков для борьбы с БПЛА, одну семь патрульных машин и 12 большегрузных прицепов.
Кроме этого, украинская сторона получила от немцев 21 генератор, 32 мобильные системы отопления и 36 тыс. 400 хлопковых одеял.
Как известно, APWKS — система лазерного наведения для неуправляемых ракет Hydra 70. Комбинация системы наведения с неуправляемыми ракетами в сумме делает точный и недорогой комплекс для удара по бронированным и небронированным целям. Эти системы можно устанавливать на пикапы и уничтожать как наземные, так и воздушные цели.
- Напомним, в правительстве Германии после решения Парижа о танках пообещали новые поставки оружия Украине.
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