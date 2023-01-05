Об этом сообщается на сайте германского правительства.

Также Украине передали две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, один тягач танков Oshkosh M1070, семь гусеничных дистанционно управляемых машин пехоты, 17 грузовиков 8×8, восемь разведывательных беспилотников, 30 систем обнаружения дронов, 27 датчиков для борьбы с БПЛА, одну семь патрульных машин и 12 большегрузных прицепов.

Кроме этого, украинская сторона получила от немцев 21 генератор, 32 мобильные системы отопления и 36 тыс. 400 хлопковых одеял.

Как известно, APWKS — система лазерного наведения для неуправляемых ракет Hydra 70. Комбинация системы наведения с неуправляемыми ракетами в сумме делает точный и недорогой комплекс для удара по бронированным и небронированным целям. Эти системы можно устанавливать на пикапы и уничтожать как наземные, так и воздушные цели.

Напомним, в правительстве Германии после решения Парижа о танках пообещали новые поставки оружия Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb