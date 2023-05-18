Систему ПВО Patriot в Украине действительно повредили, но уже починили, – Пентагон

Об этом сказала на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Одна система Patriot действительно была повреждена во время атаки россиян. Но ее уже починили и она в рабочем состоянии", - сказала Сабрина Сингх на брифинге 18 мая.

Предыстория

Во вторник, 16 мая, Россия заявила, что якобы уничтожила ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot в Киеве. В Минобороны Украины в шутку ответили, что РФ, чтобы завоевать мир, не нужна даже армия, пока у них есть пресс-служба. Вечером CNN со ссылкой на источники предположило, что система могла быть повреждена. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что пока не может подтвердить сообщение о якобы повреждении пусковой установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в Украине. И добавил: в случае, если американская система ПВО действительно получила повреждения и требует ремонта за пределами Украины, США с этим помогут.