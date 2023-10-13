Систему мобилизации и отбора военнослужащих через ВВК следует изменить, - нардеп Цымбалюк
Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк считает, что влияние человеческого фактора на систему учета, мобилизацию и отбор военнослужащих через ВВК нужно исключить, это самый большой вызов
"Сейчас происходит реформирование системы центров комплектования и социальной защиты. Мы видим какие события происходят по областным центрам, по районным, в связи с деятельностью этих центров комплектования. Прошла замена руководителей, но к сожалению не везде удачная. Поэтому Генштаб вносит коррективы в оперативном плане. И сейчас действительно наибольшим вызовом является система цифровизации самого учета", - рассказал Цымбалюк в эфире телеканала "Еспресо".
По его словам, в рабочей группе продолжаются дискуссии о соискателях второго и третьего высшего образования. Одни предлагают не давать возможности мужчинам получать второе и третье высшее образование, мобилизовать их. Однако это нарушение Конституции Украины, говорит нардеп.
"Каждый человек имеет право на образование. Но тут начались определенные злоупотребления. Мы считаем, что нужно сохранить украинскую науку. По этому поводу еще не нашли общего мнения. Новое руководство Минобороны входит в курс дела и делает заявления. Но увидим как мы будем рассматривать их предложения на рабочей группе, в которую входят представители всех фракций ВРУ, руководство Минобороны и других силовых структур. За закрытыми дверями иногда проходит непростая дискуссия, но конструктивная", - резюмировал Цымбалюк.
- 17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.
- 23 августа в Раду внесли законопроект, которым предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов. При этом стаж работы такого человека должен быть больше 10 лет.
- 26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что в Украине может пройти дополнительный призыв. В то же время, по словам нардепа Вениславского, мобилизация в Украине идет в плановом режиме, предпосылок для ее усиления нет.
- 29 августа нардеп Александр Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации депутатов. Он считает, что народные избранники не должны иметь отсрочку.
- А 4 сентября нардеп Федор Вениславский и его коллеги зарегистрировали законопроект, согласно которому отсрочку от мобилизации могут получить соискатели второго высшего образования в возрасте до 30 лет.
- Также известно, что с 1 октября украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету.
- 13 октября в Минобороны заявили, что найдут тех, кого нет в реестре военнообязанных. В Украине есть возможность выявлять подлежащих мобилизации граждан, даже если их нет в электронном реестре военнообязанных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное