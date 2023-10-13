Систему мобилизации и отбора военнослужащих через ВВК следует изменить, - нардеп Цымбалюк

"Сейчас происходит реформирование системы центров комплектования и социальной защиты. Мы видим какие события происходят по областным центрам, по районным, в связи с деятельностью этих центров комплектования. Прошла замена руководителей, но к сожалению не везде удачная. Поэтому Генштаб вносит коррективы в оперативном плане. И сейчас действительно наибольшим вызовом является система цифровизации самого учета", - рассказал Цымбалюк в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, в рабочей группе продолжаются дискуссии о соискателях второго и третьего высшего образования. Одни предлагают не давать возможности мужчинам получать второе и третье высшее образование, мобилизовать их. Однако это нарушение Конституции Украины, говорит нардеп.

"Каждый человек имеет право на образование. Но тут начались определенные злоупотребления. Мы считаем, что нужно сохранить украинскую науку. По этому поводу еще не нашли общего мнения. Новое руководство Минобороны входит в курс дела и делает заявления. Но увидим как мы будем рассматривать их предложения на рабочей группе, в которую входят представители всех фракций ВРУ, руководство Минобороны и других силовых структур. За закрытыми дверями иногда проходит непростая дискуссия, но конструктивная", - резюмировал Цымбалюк.