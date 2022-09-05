Системный дефект турбин Siemens. Россия нашла виновных в прекращении поставок газа в Европу.
Российский Газпром придумал причину остановки газопровода Северный поток, которым поставляется газ в Европу
Как сообщает пропагандистское новостное агентство Интерфакс, в Газпроме обнаружили "системный дефект турбин Siemens".
"Газпром" сообщает, что 2 сентября 2022 года Ростехнадзор выдал компании оговорку якобы после обнаружения утечки машинного масла на газоперекачивающем агрегате (ГНА) №24.
Похожая утечка ранее фиксировалась, в частности, на газоперекачивающем агрегате №14, который прогрессировал и носил масштабный характер. Присутствие такого дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности. По решению Ростехнадзора ГНА №14 отстранена от эксплуатации.
Последующая эксплуатация агрегата без устранения найденных дефектов вроде бы создает риск пожара или взрыва.
Особо подчеркивают, что на компрессорной станции Портовая, откуда газ идет в Северный поток, установлены двигатели Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел в Siemens. С декабря 2021 года двигатель Siemens (N073) проходил регулярный капитальный ремонт в Канаде и должен был вернуться в мае. Двигатель задержался в Монреале из-за введенных против РФ и Газпрома санкций.
- 5 сентября в кремле заявили, что Северный поток не возобновит полноценную работу, пока ЕС не снимет санкций против РФ.
- 2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа из-за "Северного потока" якобы из-за неисправности.
- В Еврокомиссии заявили, что Газпром лжет о неисправности "Северного потока" и остановил поставки под вымышленным предлогом.
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