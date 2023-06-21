Системной подачи питьевой воды в Николаеве не существует, это главная потребность в городе, - депутат облсовета Москаленко
Больше года в Николаеве нет централизованной подачи питьевой воды - очистные сооружения в городе время от времени выходят из строя, ремонтируются
Об этом в эфире Еспресо заявила депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко.
"Более года питьевой воды в Николаеве нет. Какие-то проблемы с точками бесплатной выдачи воды именно летом - причины мы не знаем. Люди покупают питьевую воду сами. Есть фонды, есть международные организации, которые завозят питьевую воду в область. Коммунальные очистные сооружения в городе время" со времени выходят из строя, ремонтируются. Постоянной, системной подачи питьевой воды на сегодня в городе не существует. Я всегда говорю международным организациям и волонтерам, если хотят помочь Николаевщине, нужно везти питьевую воду. Это потребность номер один в городе", - рассказала она.
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