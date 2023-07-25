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Систематические удары по Крыму – признак подготовки к продвижению ВСУ на юге и деоккупации полуострова, - эксперт Defense Express Рябых

25 июля, 2023 вторник
16:17
Война с Россией

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых считает, что постоянные удары по Крыму являются признаком подготовки ВСУ к военным операциям по деоккупации полуострова

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Хочу напомнить, что аннексию Россией Крыма до сих пор не признает ни одна страна цивилизованного мира. Крым является одной из ключевых оккупированных Россией территорий. Что касается Крымского моста, то это сооружение является незаконным. РФ строила его для того, чтобы реализовать планы по дальнейшему вторжению на эту территорию Украины. Поэтому этот мост -  вполне законная цель для ВСУ. И об этом уже говорит официально наше военно-политическое руководство", – пояснил Рябых.

Эксперт считает, что ВСУ начали подготовительный этап военной деоккупации Крыма.

"Можно констатировать, что ВСУ начали и методично проводят удары по территории оккупированного Крыма. Таким образом украинская армия готовит будущее поле боя для продвижения на юге Украины. Также постоянные удары по Крыму являются признаком подготовки военных операций по деоккупации полуострова. Сейчас эта работа связана с поражением и уничтожением военных объектов".

  • Утром 24 июля во временно оккупированном Крыму местные слышали мощные взрывы. Глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов заявил, что украинские беспилотники якобы поразили склад БК в Джанкойском районе.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что Украина будет продолжать осуществлять атаки на оккупированный Россией Крым и Крымский мост, соединяющий его с материковой частью России
Украина
Россия
Крым
военные силы Украины
оккупированные территории
Крымский мост
Контрнаступление ЗСУ
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