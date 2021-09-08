Система выдержит 90 тыс. госпитализированных украинцев с коронавирусом, - Ляшко
Система здравоохранения готова принять в больницах до 90 тыс. пациентов с COVID-19
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на заседание профильного комитета Рады, передает Интерфакс-Украина.
"Система здравоохранения готова госпитализировать максимум 90 тыс. (пациентов с коронавирусом), это вопрос критического влияния на систему здравоохранения, когда мы снова остановим плановые госпитализации", - сказал он.
Ляшко добавил, что будут сохранены "ковидные надбавки" для медучреждений.
"Они остаются на уровне 300%", - сказал министр.
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